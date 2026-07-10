مونديال 2026: إسبانيا إلى نصف النهائي بفوز متأخر على بلجيكا 2-1

فرحة إسبانيا بتسجيل هدف

بلغت إسبانيا نصف نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، بفوزها المتأخر على بلجيكا 2-1 الجمعة في لوس أنجليس.

على ملعب سوفاي الرائع وأمام 70 ألف متفرج، سجل لبطلة أوروبا فابيان رويس (30) والبديل ميكل ميرينو (88)، ولبلجيكا شارل دي كيتلار (41)، وضربت موعدا ناريا في المربع الأخير مع فرنسا الفائزة على المغرب 2-0، الثلاثاء في دالاس.

وهذا أول تأهل إلى نصف نهائي لإسبانيا منذ نسخة 2010 عندما أحرزت اللقب الوحيد في تاريخها.

ويختتم الدور ربع النهائي السبت، بمباراتي إنكلترا والنروج في ميامي، والأرجنتين حاملة اللقب وسويسرا في كنساس.

وكانت إسبانيا انتظرت حتى اللحظات الأخيرة لإقصاء جارتها البرتغال في ثمن النهائي، بعدما دخل ميرينو من دكة البدلاء وسجل هدف المباراة الوحيد في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الثاني. وكرر إنجازه مرة جديدة عندما سجل هدف الفوز بعد دقيقتين من نزوله.

قبلها، تصدرت مجموعتها بتعادل مع الرأس الأخضر (0-0)، وفوزين على السعودية (4-0) والأوروغواي (1-0)، قبل تخطي النمسا بسهولة 3-0 في دور الـ32.

أما بلجيكا، فقدمت أفضل أداء لها في ثمن النهائي، إذ سحقت الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، 4-1 في سياتل.

قبل ذلك، تعادل فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا مع مصر افتتاحا (1-1) ثم إيران (0-0) قبل أن يحجز بطاقة التأهل بفوز كبير على نيوزيلندا 5-1.

وفي دور الـ32، حقق عودة من بين الأفضل في تاريخ البطولة، بعدما كان متأخرا أمام السنغال 0-2 حتى الدقيقة 86، قبل أن يقلب الطاولة ويخرج فائزا 3-2 بعد التمديد.