أمين عام مجلس التعاون يرحب ببدء إجراءات أمريكية لإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للارهاب

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للارهاب.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الخطوة من شأنها دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز التعاون الدولي مع دمشق بما يدعم جهودها لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويدفع باتجاه تحقيق الأمن والتنمية والازدهار.

وجدد موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت والداعم لوحدة سوريا وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس الأول الأربعاء بدء عملية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للارهاب وذلك بعد إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بهذه الخطوة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أبلغ نظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعهما في العاصمة التركية أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب.