فرنسا تبلغ نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على المغرب بهدفين نظيفين

احتفال لاعبي المنتخب الفرنسي بأحد الأهداف

تأهل منتخب فرنسا اليوم الخميس الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره المغرب بهدفين دون رد ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة.

فعلى استاد جيليت في مدينة فوكسبورو الامريكية تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بالمستوى الفني وتحكم بأغلب مجريات اللعب حتى حقق الفوز والتأهل الى الدور نصف النهائي.

وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بقوة وخلق فرصا عديدة على المرمى المغربي حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بالدقيقة ال28 اخفق اللاعب كيليان مبابي بتسجيلها بعد تصدي الحارس ياسين بونو للكرة.

وفي الشوط الثاني استمر المنتخب الفرنسي بضغطه على المنتخب المغربي اسفرت عن تسجيل الهدف الاول بالدقيقة ال60 عبر اللاعب كيليان مبابي ليضيف بعدها زميله عثمان ديمبلي الهدف الثاني بالدقيقة ال66 ليتأهل لدور الاربعة.

وستواجه فرنسا في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة اسبانيا امام بلجيكا.