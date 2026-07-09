قيادات الجهات العسكرية والأمنية تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث التعاون والتنسيق المشترك

قيادات الجهات العسكرية والأمنية تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك

عقدت القيادات العسكرية والأمنية في البلاد اجتماعا تنسيقيا لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك ضم رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي وعدد من القيادات الأمنية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذا الاجتماع عقد في مقر الوزارة وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العسكرية والأمنية.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الأربع واستعراض الخطط المتعلقة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويدعم المنظومة الأمنية في البلاد.

وأضافت أن الاجتماع تناول كذلك آليات توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات العسكرية والأمنية وسبل رفع كفاءة العمل الميداني المشترك بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف الظروف والمستجدات.

وأكد أهمية استمرار التنسيق وتكثيف العمل المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.