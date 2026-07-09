وزارة التجارة: ضبط 1399 “كمبريسور” تكييف مستعملة ومجددة وإغلاق محل مخالف

من الحملة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تمكن فريق طوارئ محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير التابع لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط 1399 (كمبريسور) لتكييف الهواء مستعملة ومجددة بمختلف الماركات والأحجام خلال جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية في المحافظتين.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تبين لفريق الطوارئ قيام المحل المخالف بإزالة ملصقات بلد المنشأ الأصلية واستبدالها بملصقات تحمل بيانات منشأ مختلفة بهدف تضليل المستهلكين مستغلا زيادة الطلب على (كمبريسورات) التكييف خلال موسم الصيف.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وإغلاق المحل فورا وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.