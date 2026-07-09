الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

طقس البلاد حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا إلى شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مصحوبة برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.