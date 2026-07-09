دولة الكويت تشارك في الاجتماع الـ13 للجنة الخليجية المكلفة دراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام

جانب من الاجتماع الـ13 للجنة الخليجية المكلفة دراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام بحضور وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور سليمان السويلم

شاركت دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في الاجتماع الـ13 للجنة الخليجية المكلفة دراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية وعقد (عن بعد) بحضور وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور المهندس سليمان السويلم.

وقالت (الشؤون الإسلامية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم خلال الاجتماع استعراض مذكرتين مقدمتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تناولتا إنشاء مرصد علمي خليجي ومستجدات مواجهة الأفكار المنحرفة.

وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية.

يذكر أن الاجتماع الذي شارك به ممثلو وزارات وهيئات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون يأتي ضمن الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والخطاب الوسطي في مواجهة حملات التشويه والكراهية والتطرف وتحصين الشباب والناشئة من التأثر بالأفكار المتطرفة من خلال برامج توعية وشراكات مؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.