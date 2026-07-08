وكيل وزارة الصحة يتفقد منشآت صحية ويؤكد جاهزية المنظومة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة

وكيل وزارة الصحة أثناء المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية

تفقد وكيل وزارة الصحة الكويتية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح عددا من المنشآت الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وفق الخطط التشغيلية والبديلة المعتمدة وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته بعض مناطق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

واطلع وكيل الوزارة وفق بيان صادر عن (الصحة) على كفاءة عمل المولدات الكهربائية الاحتياطية في المستشفيات والمنشآت الصحية التي “أثبتت جاهزيتها وفاعليتها في تأمين التغذية الكهربائية للمرافق الحيوية بما مكن المنشآت الصحية من مواصلة تقديم خدماتها بصورة طبيعية دون أن يتأثر سير العمل أو الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين”.

وبحسب البيان شملت الجولة مستشفى الفروانية وعددا من المرافق التابعة للوزارة إضافة إلى المستودعات المركزية للوقوف على جاهزية الأنظمة التشغيلية والتأكد من كفاءة تفعيل الخطط البديلة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على جاهزية المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية وتوافر جميع الاحتياجات اللازمة بما يعزز استدامة الخدمات الصحية واستمرارها في مختلف الظروف.

وأكد أن ما تشهده المنشآت الصحية “يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها الوزارة وكفاءة الخطط البديلة والإجراءات التشغيلية المطبقة التي يتم تحديثها واختبارها بصورة دورية لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات الصحية في مختلف الظروف”.

وذكر أن هذه المتابعة الميدانية جاءت انطلاقا من نهج وزارة الصحة في الحضور المباشر بالميدان والاطلاع على سير العمل عن قرب بما يسهم في دعم فرق العمل وتعزيز الجاهزية والتأكد من استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفرق الفنية والهندسية والطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية مثمنا سرعة استجابتهم وكفاءة أدائهم اللتين أسهمتا في تنفيذ الخطط البديلة بسلاسة وضمان استمرار الخدمات الصحية دون أي تأثير يذكر.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بتأكيد استمرارها في متابعة جاهزية جميع منشآتها الصحية ورفع مستوى الاستعداد بما يضمن استدامة الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية بكفاءة وجودة عالية في جميع الأوقات.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اعلنت فجر اليوم الأربعاء إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية.

وأضافت الوزارة في منشور لها على “إكس” ان عودة التيار جاءت بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية.