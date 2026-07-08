سمو ولي العهد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور أس جايشانكار بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور أس جايشانكار والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين.