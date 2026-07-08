الاتحاد الأوروبي: الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين غير مقبولة

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

قالت الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء ان الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين “غير مقبولة”.

وأضافت كالاس في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن “إيران كانت قد التزمت بموجب المذكرة بإعادة فتح مضيق هرمز فلذلك تشكل الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا بالقرب منه انتهاكا لذلك الالتزام وتهدد بتعطيل استئناف إمدادات الطاقة”.

وشددت في هذا الصدد على أن “حرية الملاحة يجب ألا تتعرض لأي عوائق” وعلى ضرورة ضمان انسياب حركة السفن في مضيق (هرمز).

ولفتت الى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون الاثنين المقبل اجتماعا مع نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي لبحث سبل التعاون من أجل دعم تنفيذ الاتفاق والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق (هرمز) والبحر الأحمر.