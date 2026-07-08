كأس العالم 2026: سويسرا تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح

فرحة لاعبي المنتخب السويسري بالتأهل إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

تأهل منتخب سويسرا اليوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب (بي سي بليس) في مدينة فانكوفر الكندية أفضلية هجومية واضحة لكولومبيا التي سددت 15 كرة على المرمى مقابل 7 تسديدات لسويسرا وحصل الكولومبيون على 7 ركلات ركنية مقابل 3 ركنيات للمنتخب السويسري فيما تقارب الفريقان في الاستحواذ على الكرة بنسبة 46 بالمئة لكولومبيا مقابل 45 بالمئة لسويسرا.

ورغم الضغط الكولومبي نجح الدفاع السويسري وحارس المرمى في الحفاظ على نظافة الشباك طوال 120 دقيقة في مباراة اتسمت بالالتحام البدني.

وفي ركلات الترجيح حسم المنتخب السويسري المواجهة بنتيجة ( 4 – 3 ) ليبلغ ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتلتقي سويسرا منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي في ال 11 من يوليو الجاري على ملعب (كنساس سيتي) في مدينة كنساس سيتي الأمريكية.

جدير بالذكر أن المواجهة بين كولومبيا وسويسرا كانت الأخيرة في منافسات دور الـ16، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي.