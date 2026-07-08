"زين" تُرحّب بانضمام 4Sale إلى شبكة شُركاء Zain Perks

أعلنت زين الكويت عن انضمام 4Sale إلى عائلة Zain Perks، لتُقدّم لعملائها عروضاً حصرية من أبرز منصّة للتسوّق الإلكتروني في الكويت، وتُثري قائمة شُركاء البرنامج المتنامية بكل ما يُعزّز أنماط حياة العملاء اليومية واحتياجاتهم واهتماماتهم.

عبر هذا التعاون، يمكن للعملاء الوصول إلى عروض 4Sale والاستفادة منها بكل سهولة مباشرةً عبر تطبيق زين ضمن القسم المُخصص لـ Zain Perks، حيث تم تصميم التجربة لتكون بسيطة وفورية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من عروض حصرية وفورية دون الحاجة إلى جمع النقاط، أو الانتظار، أو اتباع أي خطوات مُعقّدة.

وتعكس هذه الخطوة التزام زين المستمر بتوسيع قاعدة Zain Perks عبر ضم علامات تجارية ومنصّات محلّية وعالمية رائدة تُلامس اهتمامات العملاء في حياتهم اليومية، فمن خلال الجمع بين السهولة، والمكافآت الحصرية، والمزايا المرتبطة بأسلوب الحياة الرقمي، يواصل البرنامج تطوره كمنصّة تُقدّم قيمة مضافة تتجاوز عروض الاتصالات التقليدية.

وتُعد 4Sale المنصّة الأولى للتسوّق الإلكتروني في الكويت، حيث تربط المشترين والبائعين عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك السيارات، والعقارات، والإلكترونيات، والخدمات، وغيرها، وتتمتّع بحضورٍ محلّيٍ قويٍ عبر منصّتها الرقمية الرائدة، ما يجعلها إضافة قيّمة إلى Zain Perks، خاصةً مع تزايد توجه العملاء نحو التجارب السلسة عبر التطبيقات التي توفّر الوقت، وتُقدّم قيمة مضافة، وتنسجم مع نمط حياتهم اليومي في العصر الرقمي.

ويجمع هذا التعاون بين منظومة زين الرقمية المرتكزة على العملاء والحضور القوي لمنصّة 4Sale في السوق، ما يخلق فرصة جديدة لتقديم قيمة عملية للعملاء من خلال عروض فورية ذات صلة باحتياجاتهم، كما يعكس الرؤية المشتركة بين الشركتين لتعزيز تجربة العملاء من خلال الابتكار، والراحة، وجعل التفاعلات اليومية أكثر قيمة.

ويحتوي Zain Perks على مجموعة كبيرة من العروض الفورية التي تُقدّمها شبكة متنامية من الشركاء في مجالات متنوعة تشمل الأزياء، والرياضة والصحة، والمنزل وأسلوب الحياة، والمطاعم، والتسوق الإلكتروني، وغيرها، ويمكن للعملاء تصفّح العروض المتاحة، واختيار العرض المناسب لهم، ثم اتباع الخطوات البسيطة على الشاشة للاستفادة منه فوراً، سواءً إلكترونياً أو في المتجر.

وعبر إضافة الشُركاء الجدد بشكلٍ مُستمر، تُعزّز زين من دور Zain Perks كمنصّة مُكافآت ديناميكية تُقدّم قيمة مضافة للعملاء، وتوفّر في الوقت ذاته فرصاً جديدة للظهور والتفاعل أمام العلامات التجارية والمنصّات الرقمية المحلّية.