وزير الخارجية: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع “ناتو” لمواجهة تحديات المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلقي كلمته خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري

أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وفق بيان لوزارة الخارجية.

وقال الشيخ جراح الصباح ان استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء.

واستذكر رعاية ومشاركة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في احتفالية الذكرى الـ20 لتأسيس مبادرة إسطنبول للتعاون التي أقيمت في سبتمبر 2024 على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

كما أشار إلى إطلاق الجولة الأولى من الحوار السياسي والأمني بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي في يناير الماضي تأكيدا على حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية جدد الشيخ جراح الصباح إدانة دولة الكويت للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد ومنشآتها المدنية والحيوية في انتهاكٍ صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق فاضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكد ترحيب دولة الكويت بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مثمنا جهود الوساطة التي بذلت من قبل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب في هذا السياق عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر حوار يعالج شواغل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها التزام إيران بمبادئ حسن الجوار والتصدي لأنشطة وكلائها وبرامجها الصاروخية والطائرات المسيرة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والطابع السلمي لبرنامجها النووي وعدم استخدام الأصول الإيرانية المفرج عنها في أنشطة تزعزع استقرار المنطقة.

ودعا في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في دولة الكويت خلال عام 2027 بما يسهم في مواصلة الجهود بصورة جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.