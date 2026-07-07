المالية: 7.14 مليار دينار العجز الفعلي في ميزانية 2025 – 2026

مدينة الكويت

أعلنت وزارة المالية تسجيل عجز فعلي في الحساب الختامي للبلاد بقيمة 14ر7 مليار دينار كويتي (نحو 23 مليار دولار امريكي) للسنة المالية (2025 – 2026) بنسبة ارتفاع 2ر576 بالمئة مقارنة بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة البالغ 05ر1 مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار).

وقالت (المالية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإيرادات الفعلية في السنة المالية (2025 – 2026) بلغت 45ر16 مليار دينار (نحو 1ر53 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر25 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وأضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 6ر13 مليار دينار (نحو 9ر43 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8ر29 في المئة فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 9ر2 مليار دينار (نحو 3ر9 مليار دولار) بارتفاع نسبته 3ر6 في المئة.

وأوضحت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 6ر23 مليار دينار (نحو 2ر76 مليار دولار) بارتفاع نسبته 1ر2 موضحة أن المرتبات والدعوم الفعلية شكلت ما نسبته 5ر81 في المئة من إجمالي المصروفات و6ر20 في المئة مصروفات رأسمالية و6ر7 في المئة باقي المصروفات.

وذكرت أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعوم بلغت 2ر19 مليار دينار (نحو 9ر61 مليار دولار) فيما بلغت الدعوم 2ر4 مليار دينار (نحو 5ر13 مليار دولار) بالإضافة إلى مصروفات رأسمالية بلغت 7ر1 مليار دينار (نحو 4ر5 مليار دولار).