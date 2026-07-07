الأرجنتين تتأهل إلى دور الـ8 من كأس العالم بعد فوزها على مصر

لاعبو المنتخب المصري

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزها على مصر بنتيجة (3 – 2).

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (مرسيدس بنز) بمدينة (اتلانتا) تمكن المنتخب المصري من افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 برأسية ياسر ابراهيم ليعطي فريقه أفضلية وبعد الهدف بدقائق احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد عرقله من المدافع المصري هيثم حسن وقام بتنفيذها ليونيل ميسي وتصدى لها نجم الشوط الأول الحارس مصطفى شوبير.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمر الزخم الدفاعي من قبل مصر والتي لعبت على الهجمة المرتدة وقدمت أداء مميزا من قبل لاعبيه الذين أضافوا الثاني من هجمة مرتدة سجلها مصطفى زيكو في الدقيقة 67.

وقلصت الأرجنتين النتيجه وسجل كرستيان روميرو في الدقيقة 79 ومن ثم اضاف ليونيل ميسي هدف التعادل ليرجع فريقة من جديد الى اللقاء من تسديدة قويه في الدقيقة 84 وسجل انزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة 92 لترجع الأرجنتين وتصعد الى دور الـ8 لتواجه الفائز من مواجهة سويسرا وكولمبيا.

يذكر أن منتخب مصر وصل الى الدور ال16 بعد فوزه على استراليا بركلات الترجيح (4 – 2) بعد تعادله بنتيجه (1-1) وفي المقابل وصل منتخب الأرجنتين الى نفس الدور بعد تغلبة على منتخب الرأس الأخضر (3 – 2).