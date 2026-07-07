مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 7/7/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: “أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين حيث قدموا لسموه حفظه الله ورعاه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025/2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وقد هنأهم سموه حفظه الله ورعاه بانتهاء العام الدراسي الحالي، مثمنا سموه حفظه الله ورعاه دور منتسبي وزارة التربية لاسيما المعلمين والمعلمات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، كما زودهم سموه حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية لتحقيق كافة التطلعات والطموحات في المسيرة التعليمية والارتقاء بها ومنها المتابعة الميدانية والوقوف على كافة التحديات والمعوقات ومعالجتها والاستعداد المبكر

للعام الدراسي المقبل من خلال تهيئة وتأهيل الكوادر التربوية وتجهيز المدارس ومرافقها ومواصلة تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز قيم ومبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بمهارات الطلبة نحو آفاق الابداع والابتكار وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة والاسهام في نهضة الوطن، متمنيا سموه حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التفوق والسداد.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين حيث قدموا لسموه حفظه الله تقريرا بشأن عملية سير اختبارات الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026، واطلع سموه حفظه الله خلال اللقاء على شرح حول آلية تنظيم الاختبارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لضمان انسيابية سيرها في مختلف المناطق التعليمية وما وفرته من متطلبات فنية وإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات وأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة، وقد أشاد سموه حفظه الله بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التربية وقياداتها والهيئتان التعليمية والإدارية في متابعة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلبة، مؤكدا سموه حفظه الله أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والحرص على مصلحة المتعلمين بما يعزز جودة التعليم ومخرجاته.

وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026 قدم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم، معربا سموه حفظه الله عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سموه حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.

وضمن هذا الإطار استمع مجلس الوزراء لإفادة معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي عن إعلان وزارة التربية يوم الأربعاء الماضي نتائج اختبارات نهاية العام للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026، معربا عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يولونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت، مؤكدا معاليه أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة والطالبات من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفع اسم وطننا العزيز وتعزيز مكانته.

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من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددا على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 بلغت نحو ستة عشر مليارا وأربعمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وعشرين ألف دينار كويتي، وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 نحو ثلاثة وعشرين مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعين مليونا ومائتين وسبعة وسبعين ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية أن العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 بلغ سبعة مليارات ومائة وواحد وأربعين مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألف دينار كويتي، ويغطى من المال الاحتياطي العام، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر، بشأن التحديثات التنفيذية للعقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الكويت وكل من شركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، وما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الدولة واستمرارية الأعمال، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، تناول فيه أبرز المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن الاتفاقية، وآخر مستجدات المشاريع الموقعة مع مزودي الخدمات السحابية، إضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمتعلقة بالبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول السحابية الحديثة، كما تضمن العرض استعراضا لأهم مؤشرات الإنجاز، والتحديات القائمة، والخطوات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ب

ما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة الظروف الإقليمية والطارئة .

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة حول مشروع (موسم الكويت للشباب والرياضة) والذي يعتبر مبادرة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية في دولة الكويت، من خلال اعتماد نظام رسمي يمنح للجهات تقديم المبادرات بشكل يسهم بفاعلية في تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضية، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كوجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره على المبادرات الكريمة التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع الخاص الكويتية، بشأن تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الحكومية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت منذ الـ28 من شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه المساهمات قد عززت من روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وساندت الجهود الحكومية في هذا الشأن.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها”.