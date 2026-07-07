وزير الخارجية يشارك في اجتماع ممثلي دول مبادرة إسطنبول للتعاون

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال مشاركته في اجتماع ممثلي دول مبادرة إسطنبول للتعاون

‏شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء في اجتماع ممثلي دول مبادرة إسطنبول للتعاون مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة كما تم تبادل وجهات النظر حيال آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.