وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية ألمانيا في أنقرة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي وزير خارجية ألمانيا الاتحادية د. يوهان فاديفول

‏التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور يوهان فاديفول.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.