وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية بولندا في أنقرة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي

‏التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة رادوسلاف سيكورسكي.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.