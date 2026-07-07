وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية إستونيا في أنقرة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي وزير خارجية إستونيا مارغوس تساكنا

‏التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء وزير خارجية جمهورية إستونيا الصديقة مارغوس تساكنا.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.