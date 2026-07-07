التجارة: ضبط 11 ألف قطعة مقلدة وإغلاق 8 محال مخالفة في حملة رقابية مشتركة

جانب من الحملة الرقابية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء ضبط نحو 11 ألف قطعة مقلدة من الملابس والأحذية والحقائب تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة وإغلاق ثمانية محال مخالفة خلال حملة رقابية مشتركة مع وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الضبطية جاءت بعد متابعة ورصد مسبق من فريق مراقبة تفتيش محافظة العاصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمباحث محافظة حولي.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المحال المخالفة التي تقوم بحيازة وعرض وبيع ملابس وأحذية وحقائب تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وأوضحت أن هذه الممارسات من شأنها الإضرار بسمعة دولة الكويت ومكانتها في التصنيفات الدولية المتعلقة بمكافحة السلع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب الإضرار بحقوق الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية.

وأفادت أنه تم إغلاق ثمانية محال إغلاقا فوريا والتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضبط بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.