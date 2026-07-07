وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أوكرانيا في أنقرة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة اليوم الثلاثاء وزير خارجية أوكرانيا الصديقة أندريه سيبيها على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة خلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في ذلك الاجتماع.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.