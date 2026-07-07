وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية فنلندا في أنقرة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة اليوم الثلاثاء وزيرة خارجية جمهورية فنلندا الصديقة إلينا فالتونن على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في ذلك الاجتماع.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.