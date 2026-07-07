الرئيس السوري: استعدنا “دورنا الحيوي” كعقدة ربط في سوق الممرات العالمية

الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ترؤسهم الطاولة المستديرة في العاصمة دمشق

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء أن بلاده استعادت “دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها” في سوق الممرات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء في كلمة للرئيس الشرع خلال ترؤسه اجتماع طاولة مستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق تمهيدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات استثمارية عدة.

وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا مضيفا أنه بعد أزمة مضيق هرمز أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة.

وأشار إلى أن مجموعة (سي أم أي – سي جي أم) الفرنسية لنقل الحاويات والشحن وقعت قبل 14 شهرا عقد تطوير ميناء اللاذقية باستثمار بلغ 230 مليون يورو (263 مليون دولار) ولم يمض عام حتى قررت المجموعة ضخ 200 مليون يورو (229 مليون دولار) إضافي لرفع طاقة الميناء الاستيعابية.

وأكد عزمه لإعادة الإعمار والشراكة لا سيما عبر تجديد الأسطول الجوي وتشغيل المطارات وتحديث أنظمة الملاحة الجوية مرورا باستكشاف الطاقة في المياه الإقليمية وتحديث شبكات الكهرباء والمياه إلى جانب الوصول إلى قطاعات المستشفيات الجامعية والصناعات الغذائية وتحديث البنية الرقمية والسجل المدني.

بدوره أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم إعادة الإعمار في سوريا مؤكدا أنهم سيكونون شركاء للاستثمار في مجالات حيوية عدة.

وأعلن الرئيس ماكرون عن وجود لجان اقتصادية موسعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا بالشراكة مع دول خليجية في مجالات عدة بينها قطاعا الطاقة والمصارف.