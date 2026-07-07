“زين الكويت” تنال أعلى شهادات الاعتماد من TM Forum لريادتها في الشبكات ذاتية التشغيل

صالح العساكر يستلم الشهادة الأولى في كوبنهاغن

حصدت زين الكويت أعلى شهادات الاعتماد لتقييم مستويات الشبكات ذاتية التشغيل من TM Forum، التحالف العالمي لقطاع الاتصالات، وذلك تقديراً لريادتها في التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي عبر شبكتها في السوق الكويتية.

قام المدير التنفيذي لهندسة الشبكات في زين الكويت صالح العساكر باستلام الشهادات على هامش مؤتمر DTW Ignite 2026 الذي أُقيم في كوبنهاغن بالدنمارك، حيث يعكس هذا التقدير جهود زين المُستمرة لتعزيز ذكاء وكفاءة واستجابة الشبكة، بما يُحقّق درجات عالية من الموثوقية من حيث الأداء، وسرعة الصيانة، وكفاءة استهلاك الطاقة، مع مواصلة تقديم تجربة سلسة للعملاء عبر شبكة الجيل الخامس الأكثر تتويجاً في الكويت.

وتصدّرت شبكة زين عملية التقييم لتحقيقها مستوى AN 4.0 في تحسين كفاءة الطاقة لشبكة الوصول اللاسلكي، وهو أعلى مستوى AN مُسجّل عالمياً لهذه الفئة، كما حقّقت شبكتها مستوى AN 3.9 في إدارة أعطال شبكة الوصول اللاسلكي، والذي يُصنَّف ضمن أعلى النتائج المعتمدة على مستوى العالم.

ويعكس هذا الإنجاز التقدّم المُستمر الذي تُحرزه زين في بناء شبكة أكثر ذكاءً ومرونةً واستدامةً، بما ينسجم مع استراتيجيتها “4WARD – التقدّم بغاية”، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة بصورة أعمق في عمليات الشبكة، تواصل الشركة ترسيخ أسس المنظومة الرقمية في الكويت، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء البيئي.

ويأتي هذا الاعتماد بعد قيام زين بنشر حلول RAN Agent على نطاق واسع بالتعاون مع هواوي عبر شبكتها في الكويت، ويعمل الحل على مدار الساعة وبشكل مباشر لدعم حالات الصيانة وتوفير الطاقة، بدءاً من التنبؤ الاستباقي بالأعطال وتشخيص أسبابها الجذرية، وصولاً إلى تحسين استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي على مستوى كل موقع.

الشهادة الثانية تُصنّف ضمن الأعلى عالمياً

وفي مجال إدارة الأعطال، تم دمج حلول RAN Agent ضمن منظومة التشغيل والصيانة في زين للمساعدة في التنبؤ بالمشكلات المحتملة في الشبكة، وتسريع عملية التشخيص، وتوجيه الفرق الميدانية من خلال التفاعل باللغة الطبيعية والتوصيات المرئية عبر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم ذلك في تسريع معالجة الأعطال، وتحسين جودة الشبكة، وتقليل الحاجة إلى العمل الميداني لفترات طويلة في الأماكن الخارجية، خاصةً في ظل الظروف المناخية الصيفية الصعبة في الكويت.

أما في مجال تحسين كفاءة الطاقة، فيُتيح الحل المُعزّز بالذكاء الاصطناعي نهجاً أكثر دقة لإدارة طاقة الشبكة، من خلال تكييف الاستراتيجيات وفق احتياجات كل موقع وكل ساعة، ومن خلال نموذج “استراتيجية واحدة لكل موقع”، يوازن الحل بشكل ديناميكي بين توفير الطاقة وتجربة الشبكة، بما يدعم التحسين المستمر على مدار الساعة مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ويعزز هذا الإنجاز ريادة زين في تطبيق تقنيات الشبكات ذاتية التشغيل على نطاق واسع، ونقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب المحدودة إلى العمليات الحية للشبكة، كما يبرز التزام الشركة بتطوير بنية تحتية جاهزة للمستقبل، تكون قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على البيانات، وتسريع التحول الرقمي، ودعم عمليات شبكية أكثر استدامة.

ومع استمرار نمو الطلب على الاتصال عالي الأداء، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الرقمية، أصبحت الشبكات ذاتية التشغيل عنصراً محورياً في تعزيز مرونة الخدمات ورفع الجاهزية التشغيلية، حيث يُسهم تقدير TM Forum لشبكة زين في ترسيخ مكانة الكويت كسوق رائد للتحول الذكي في الشبكات على مستوى المنطقة، كما يؤكد جاهزية الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي للتطبيق على نطاق واسع.

وستواصل زين العمل مع شركائها العالميين في قطاع التكنولوجيا لتطوير خارطة طريق ذكاء الشبكات، وتسريع الأتمتة عبر المجالات التشغيلية الرئيسية، وتقديم خدمات رقمية أكثر ذكاءً وموثوقيةً واستدامةً للعملاء وقطاعات الأعمال والمجتمع في مختلف أنحاء الكويت.