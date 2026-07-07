وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني في أنقرة ويستعرضان العلاقات الثنائية وآخر التطورات

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال لقائه وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء بوزير خارجية اليابان الصديقة توشيميتسو موتيجي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الجابر إلى أنقرة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي.

وذكرت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.