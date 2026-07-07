بلجيكا تقصي الولايات المتحدة برباعية وتبلغ ربع نهائي مونديال 2026

جانب من مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب الولايات المتحدة المضيف على ملعب سياتل

تأهل منتخب بلجيكا لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة المضيف بنتيجة (4 – 1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ16.

وفرض المنتخب البلجيكي أفضليته منذ البداية وافتتح التسجيل مبكرا عبر تشارلز دي كاتيلايير في الدقيقة التاسعة قبل أن يدرك المنتخب الأمريكي التعادل بواسطة مالك تيلمان من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ31 ليعيد الأمل لأصحاب الأرض.

وسرعان ما استعاد المنتخب البلجيكي التقدم بعد دقيقتين فقط بعدما سجل دي كاتيلايير هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ33 لينتهي الشوط الأول بتقدم البلجيكيين بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب البلجيكي تفوقه مستغلا الأخطاء الدفاعية الأمريكية وأضاف هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة الـ57 قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع الـ93 ليؤكد تأهل بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وبهذا الفوز يضرب المنتخب البلجيكي موعدا مع منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي فيما ودع المنتخب الأمريكي منافسات البطولة من دور الـ16.