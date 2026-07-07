كأس العالم 2026: إسبانيا تتأهل إلى دور الثمانية بفوزها على البرتغال 1 – 0

لاعب إسبانيا يحاول السيطرة على الكرة

تأهل منتخب إسبانيا اليوم الاثنين إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (أمريكا – كندا – المكسيك) بفوزه على نظيره البرتغالي (1 – 0) ضمن دور الـ16.

وعلى استاد (ايه تي اند تي) في مدينة ارلنغتون الأمريكية خطفت إسبانيا بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بهدف في الدقائق الأخيرة حطم آمال البرتغال.

وسيطرت إسبانيا على أغلب فترات المباراة وخلقت عددا من الفرص المحققة للتسجيل إلا أن صلابة الدفاع البرتغالي وتألق حارس المرمى حال دون ترجمتها إلى أهداف.

وعندما كانت المباراة متجهة نحو الأشواط الإضافية باغت لاعب إسبانيا فيران توريس الدفاع البرتغالي بتمريرة حاسمة إلى زميله ميكيل مورينو الذي أودع الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الـ91.

وسيواجه المنتخب الإسباني في دور الثمانية الفائز من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا المقررة في وقت لاحق.