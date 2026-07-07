مجموعة بدر ناصر الخرافي BNK القابضة تدخل كمستثمر استراتيجي في أرقام كابيتال لدعم توسعها في الكويت

رئيس مجموعة BNK القابضة بدر ناصر الخرافي والرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال رياض مليتي

أعلنت أرقام كابيتال، البنك الاستثماري الرائد والمتخصص في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية، عن دخول مجموعة بدر ناصر الخرافي BNK القابضة كمستثمر استراتيجي في الشركة، في خطوة تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى دعم النمو الإقليمي لأرقام كابيتال وتعزيز حضورها في السوق الكويتية.

وفي إطار هذه الشراكة، تعتزم أرقام كابيتال افتتاح مكتب لها في دولة الكويت، تأكيدًا لالتزامها طويل الأجل تجاه أحد أهم الأسواق المالية وأكثرها تطورًا في منطقة الخليج. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرة الشركة على خدمة العملاء من المؤسسات والشركات والجهات السيادية عن قرب، إلى جانب توسيع نطاق مشاركتها في منظومة الاستثمار المتنامية في الكويت.

كما تشمل الصفقة دخول شركة الاستثمارات الوطنية (NIC)، إحدى أبرز شركات الاستثمار في الكويت، كمستثمر استراتيجي، بما يعكس الدعم المؤسسي المحلي القوي لخطط أرقام كابيتال التوسعية في السوق الكويتية.

وقال السيد بدر ناصر الخرافي، رئيس مجموعة BNK القابضة: “نؤمن بأن أرقام كابيتال تمثل واحدة من أبرز منصات الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقلة في المنطقة، بفضل خبرتها العميقة، وشبكة علاقاتها الإقليمية الواسعة، ونموذج أعمالها المتميز في تقديم الخدمات الاستثمارية العابرة للحدود. وتعكس هذه الشراكة ثقتنا في مسيرة نمو أرقام كابيتال، وإيماننا بأن الكويت ستستفيد من تعزيز الوصول إلى شبكات الاستثمار الإقليمية والدولية، والخبرات الاستشارية، والكفاءات المتخصصة في أسواق المال.

وتدخل الكويت مرحلة مهمة من التنمية الاقتصادية في ظل رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035. ونرى فرصًا كبيرة أمام المؤسسات القادرة على توظيف الخبرات العالمية وبناء شراكات محلية مستدامة تسهم في دعم هذه المرحلة.

كما نعمل بجهد على استقطاب الشركات الأجنبية إلى دولة الكويت، بما ينسجم مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي، إلى جانب الإسهام في خلق فرص وظيفية نوعية داخل الكويت، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات والخبرات العالمية.”

وأكدت أرقام كابيتال أن الكويت تمثل سوقًا استراتيجية ضمن خططها للتوسع الإقليمي، في ظل ما تتمتع به من مقومات اقتصادية قوية، والتطور المستمر في أسواق رأس المال، وتزايد النشاط الاستثماري في القطاعين العام والخاص.

وقال السيد رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: “يمثل انضمام مجموعة بدر ناصر الخرافي BNK القابضة، إلى جانب شركة الاستثمارات الوطنية، كمستثمرين استراتيجيين في أرقام كابيتال محطة مهمة في مسيرة الشركة، بينما نواصل توسيع حضورنا الإقليمي وتعزيز وجودنا في الأسواق الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد الكويت سوقًا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، ويسعدنا التعاون مع مجموعة بدر ناصر الخرافي BNK القابضة بينما نؤسس لوجود طويل الأمد في الدولة.

وبعيدًا عن الاستثمار ذاته، فإننا نعتز بالشراكة مع إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية وأكثرها تقديرًا في الكويت، لما تتمتع به من تاريخ راسخ، وعلاقات ممتدة، وسجل حافل في السوق المحلية. ونؤمن بأن هذه الشراكة توفر توافقًا استراتيجيًا ورؤية محلية عميقة ستدعم طموحات أرقام كابيتال للنمو على المدى الطويل في الكويت.

إن خطتنا لافتتاح مكتب في الكويت تعكس التزامنا بالاقتراب أكثر من عملائنا والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في تطور القطاع المالي الكويتي. ونعتقد أن منصتنا الإقليمية، وخبراتنا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإمكاناتنا البحثية، وشبكة المستثمرين الدوليين التي نمتلكها، ستسهم بشكل ملموس في تطوير أسواق رأس المال الكويتية ودعم مستهدفاتها الاقتصادية.”

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم النمو المستمر لأرقام كابيتال في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعزيز فرص التعاون في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية الاستراتيجية.