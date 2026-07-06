مركز “أسعد الحمد للأمراض الجلدية” يحصل على اعتمادين دوليين من الشبكة الأوروبية العالمية للحساسية والربو

وزارة الصحة

حصل مركز (أسعد الحمد للأمراض الجلدية) التابع لوزارة الصحة اليوم الاثنين على اعتمادين دوليين من الشبكة الأوروبية العالمية للتميز في الحساسية والربو الأول كمركز مرجعي للتميز في علاج الشرى المزمن والثاني كمركز مرجعي للتميز في علاج التهاب الجلد التأتبي.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية والسريرية المتقدمة للمركز وكفاءة الكوادر الطبية الوطنية والتزامه بتطبيق أحدث المعايير العالمية في التشخيص والعلاج بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ونقل البيان عن رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية بوزارة الصحة الدكتورة أطلال اللافي قولها إن حصول المركز على هذين الاعتمادين الدوليين يعزز مكانة دولة الكويت على خارطة المراكز المرجعية العالمية في الأمراض الجلدية والحساسية ويؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وقدرتها على المنافسة والتميز وفق المعايير الدولية فضلا عن دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والمراكز العالمية الرائدة.

وأشادت الدكتورة اللافي بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي والإداري والتمريضي وجميع العاملين في المركز مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام المستمر بالجودة والتميز والسعي الدائم لتقديم خدمات صحية متخصصة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأعربت عن عن خالص شكرها وتقديرها لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الصحية التخصصية ولقيادات الوزارة على حرصهم الدائم على توفير البيئة الداعمة للتميز والابتكار بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى المعايير الدولية.

وأكدت الدكتورة اللافي أن هذا الإنجاز يعكس رؤية وزارة الصحة في بناء مراكز تخصصية مرجعية ذات مستوى عالمي ويترجم الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز (أسعد الحمد للأمراض الجلدية) للارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المبنية على الأدلة العلمية بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية للمرضى.