جهاز “الاعتماد الأكاديمي” يعتمد استراتيجيته للأعوام 2026 – 2030

اجتماع مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

اعتمد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم الاثنين استراتيجية الجهاز للفترة (2026–2030) وأقر لائحة تنظيم إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع ال29 لمجلس إدارة الجهاز الذي عقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتور نادر الجلال ومدير عام (الجهاز) بالتكليف الدكتور جاسم العلي.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور العلي في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة واللائحة التنظيمية يجسد رؤية الجهاز للمرحلة المقبلة ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي ترتكز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.

وأوضح أن استراتيجية الجهاز للفترة (2026 – 2030) تمثل خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة وترتكز على تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتسريع التحول الرقمي بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويعزز جودة الخدمات المقدمة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وأضاف أن المجلس اعتمد كذلك لائحة تنظيم إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي بعد اعتمادها من وزارة المالية والتي تشكل إطارا تنظيميا متكاملا لتنظيم إجراءات الاعتماد المؤسسي بما يعزز كفاءة وفاعلية عمليات التقييم والاعتماد ويوحد الإجراءات ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والحيادية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار العلي إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز جاهزية الجهاز لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال مبادرات تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة فيما تمثل اللائحة التنظيمية نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الاعتماد المؤسسي بما يعزز كفاءة الإنجاز ويحقق المزيد من الشفافية والاتساق في عمليات التقييم والاعتماد.

وأكد أن الجهاز سيواصل بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة تنفيذ مبادراته الاستراتيجية وتطوير أطره التنظيمية بما يعزز جودة التعليم العالي ويرفع كفاءة الخدمات ويعزز مكانة الكويت في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم دعما لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيقا لتطلعات رؤية الكويت 2035.