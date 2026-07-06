وزير الكهرباء يبحث مع قيادات الوزارة مؤشرات أداء فرق الطوارئ لشهر يونيو الماضي

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم يترأس اجتماعا لبحث مؤشرات أداء فرق الطوارئ لشهر يونيو الماضي

عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لمتابعة مؤشرات أداء فرق طوارئ الكهرباء والماء خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الاجتماع استعرض نتائج التعامل مع البلاغات ومعدلات الاستجابة والإصلاح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إذ أظهرت الإحصائيات تحقيق تحسن ملحوظ يعكس كفاءة فرق الطوارئ وارتفاع جاهزية مراكز الاستجابة الميدانية لتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضافت أن المؤشرات الرقمية أظهرت تحسنا في معدل وقت الاستجابة والإصلاح في طوارئ الكهرباء بنسبة بلغت 32ر69 في المئة فيما أظهرت مؤشرات طوارئ المياه تحسنا موازيا في كفاءة التعامل مع البلاغات وسرعة الاستجابة بنسبة بلغت 33ر61 في المئة مما أسهم في استمرارية الخدمة وتقليص فترة انقطاعها عن العملاء.

وأوضحت أن هذه النتائج الإيجابية تأتي ثمرة لجهود مؤسسية متواصلة لرفع كفاءة منظومة الطوارئ من خلال دعم الفرق الفنية وتطوير آليات استقبال البلاغات وتوزيعها وتسريع انتقالها ميدانيا إلى مواقع الأعطال.

وذكرت أن عددا من مراكز طوارئ الكهرباء سجلت نسب تحسن لافتة في معدلات الاستجابة تصدرها مركز (المدينة) بنسبة 76ر89 في المئة تلاه مركز (الوفرة) بنسبة 61ر82 في المئة ثم مركز (الأحمدي) بنسبة 17ر75 في المئة ما يؤكد تكامل الجهود التشغيلية بين مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية الاستباقية في شبكات النقل والتوزيع للحد من الأعطال تضمنت استبدال 950 محولا في المنطقة الشمالية وإجراء صيانة جذرية للخطوط الهوائية ومساراتها إلى جانب استخدام كاميرات التصوير الحراري لرصد النقاط الحرجة وتركيب 36 قاطع دائرة على خطوط الجهد 33 كيلو فولت وتوفير مولدات ديزل احتياطية لتخفيف الأحمال الفائقة.

ولفتت إلى أن خفض زمن التعامل مع البلاغات يعد مؤشرا مباشرا على جودة الخدمة وفاعلية الخطط التشغيلية لا سيما خلال موسم الصيف الذي يشهد ذروة الارتفاع في الأحمال الكهربائية والطلب على المياه مؤكدة استمرارها في توظيف البيانات الفنية لدعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء الميداني بما يضمن استدامة الشبكة بكفاءة وموثوقية عالية.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وممثلو القطاعات الفنية المعنية بالوزارة.