التربية: امتحانات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية تقتصر على مناهج الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بأن تقتصر امتحانات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية للصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي وطلبة التعليم الديني للعام الدراسي (2025 – 2026) على مناهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار حرصها على دعم الطلبة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وما ترتب عليها من آثار سير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أن الدرجة التي يحققها الطالب في امتحانات الدور الثاني تحتسب كاملة وتدرج ضمن نسبته للعام الدراسي الحالي بما يتيح للطلبة الاستفادة من نتائجهم وفقا لما نص عليه القرار.

وأكدت الوزارة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة مشيرة إلى أن جميع الجهات المعنية ستتولى تنفيذ أحكامه كل في نطاق اختصاصه على أن يقتصر تطبيقه على العام الدراسي الحالي (2025 – 2026).