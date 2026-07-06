“إنفست جي بي” تستضيف جلسة توعوية بيئية لموظفيها بالتعاون مع “أُمنية”

العوضي والغملاس قي صورة جماعية مع فريق "إنفست جي بي"

استضافت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، جلسة توعوية متخصصة في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية لموظفيها، وذلك في إطار تعاونها مع شركة أمنية ، إحدى الشركات الرائدة في مجال إعادة التدوير بالكويت. وذلك انطلاقاً من استراتيجية “إنفست جي بي” الشاملة للتنمية المستدامة.

وقد أدارت الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، السيدة سناء الغملاس، التي استعرضت أمام موظفي إنفست جي بي أبرز المحاور المتعلقة بالمواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، وأفضل الممارسات لفرز النفايات داخل بيئة العمل، فضلاً عن كيفية امتداد هذه الجهود لتشمل المنازل والمجتمع المحيط.

وتضمنت الجلسة التعريف بتطبيق أمنية على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين تحديد أقرب نقاط التجميع ومتابعة نشاطهم في إعادة التدوير، كما حصل المشاركون على الرمز المرجعي الخاص بالشركة للانضمام إلى البرنامج فوراً. كما تناولت أنواع المواد البلاستيكية المقبولة ضمن برنامج أمنية، وأبرز المواد المستخدمة يومياً في بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية دور الفرد في صنع تغيير بيئي حقيقي.

وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لمسيرة الشراكة بين إنفست جي بي وأمنية، التي شهدت تركيب حاويات مخصصة لجمع المواد البلاستيكية والقابلة لإعادة التدوير في مرافق الشركة، يجري تجميعها دورياً من قبل فريق أمنية لإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الموظفين ويقلل الأثر السلبي على البيئة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في إنفست جي بي، السيد ناظم يوسف الغبرا، أن استضافة هذه الجلسة تعكس إيمان الشركة بأن التوعية هي الركيزة الأساسية لأي تغيير بيئي حقيقي، مشيرا إلى حرص إنفست جي بي على تزويد موظفيها بالمعرفة والأدوات اللازمة لتبني ممارسات أكثر استدامة داخل بيئة العمل وخارجها.

من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، السيدة سناء الغملاس عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن إشراك الموظفين مباشرة يمثل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة إعادة التدوير، ومشيدة بالتزام إنفست جي بي بدمج مبادئ الاستدامة في عملياتها اليومية، معتبرة إياها نموذجاً يحتذى به في القطاع.