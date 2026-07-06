وزيرة التنمية والاستدامة تؤكد أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود الكويت في مواجهة تغير المناخ

الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلاد والعمل المشترك لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ الذي عقد صباح اليوم الاثنين في الهيئة العامة للبيئة برئاستها وبحضور ممثلي الجهات المعنية إن أعضاء اللجنة يبذلون جهودا حثيثة لإبراز دور الكويت في هذا الشأن.

وأوضحت أن اللجنة اطلعت على قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخرا في شهر يونيو الماضي الذي تضمن إضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة.

وأضافت أن اللجنة استعرضت أبرز مخرجات الجولة الـ64 لمفاوضات الهيئات الفرعية العاملة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى جانب أهم نتائج وثيقة البلاغ الوطني الثالث المزمع تقديمها خلال عام 2026.

وذكرت الدكتورة الفليج أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة العليا للمناخ مثنية على التعاون البناء والمتبادل والمستمر بين أعضاء اللجنة.