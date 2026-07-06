بوبيان يمنح عملائه فرصة الاستمتاع بتجارب إقامة استثنائية في أرقى فنادق الكويت

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

في إطار حرصه على تقديم قيمة مضافة لعملائه وتعزيز تجربتهم المصرفية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تجربة جديدة ضمن حملته المميزة Boubyan Xperience، والتي تتيح لحاملي بطاقات بوبيان Visa الائتمانية ومسبقة الدفع فرصة ربح تجربة إقامة استثنائية في نخبة من فنادق ومنتجعات الكويت، وذلك من خلال استخدام بطاقاتهم وتجميع النقاط خلال فترة الحملة.

وتمنح الحملة 30 رابحاً فرصة لاختيار التجربة التي تناسب اهتماماتهم وأسلوب حياتهم، ضمن ثلاث باقات مميزة، صُممت لتجمع بين الرفاهية والاسترخاء والتسوق.

وتشمل التجارب إقامة فاخرة في فندق والدورف أستوريا تتضمن تجربة تسوق حصرية في هارفي نيكلز، أو إقامة في فندق جراند حياة مع الاستمتاع بمرافق أكاديمية رافا نادال والتسوق في بلومينغديلز، أو تجربة استرخاء في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة بما تتضمنه من إقامة في فيلا خاصة وخدمات وتجارب مصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

ثلاث تجارب مختلفة

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان، سبيكة العبدالله، حرصنا في هذه النسخة من Boubyan Xperience على تصميم تجربة جديدة تمنح العملاء حرية الاختيار بين وجهات مختلفة، بحيث تعكس كل وجهة أسلوب حياة مختلفاً واهتمامات متنوعة، انطلاقاً من قناعتنا بأن القيمة الحقيقية لا تكمن في ما يحصل عليه العميل، وإنما في التجربة التي يعيشها.

وأضافت “تم اختيار هذه الوجهات بعناية لتقدم تجارب متكاملة، فبعضها يركز على الرفاهية والتسوق، وأخرى تجمع بين النشاط والعناية بالصحة، فيما توفر وجهات أخرى أجواءً من الاسترخاء والخصوصية، بما يمنح كل رابح فرصة اختيار التجربة الأقرب إلى اهتماماته وتطلعاته وأسلوب الحياة الذي يفضله.”

أوضحت العبدالله أن العملاء اليوم أصبحوا أكثر اهتماماً بالتجارب الشخصية التي تعكس اهتماماتهم، وهو ما دفعنا إلى استمرارية تطوير حملة Boubyan Xperience لتقدم في كل مرة مفهوماً جديداً وتجارب متجددة تلائم مختلف أنماط الحياة، بما يعكس حرص بوبيان على تقديم قيمة مضافة تعزز تجربة العميل وتواكب تطلعاته.

التسجيل في الحملة

وأشارت إلى أن المشاركة في الحملة تبدأ بتسجيل العميل، بما يمنحه نقاطاً إضافية تعزز فرصه في الفوز، إلى جانب احتساب نقاط على عمليات الشراء المنفذة باستخدام بطاقات بوبيان Visa الائتمانية أو مسبقة الدفع عبر نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني، فضلاً عن نقاط إضافية يتم اكتسابها بحسب حجم الإنفاق وإصدار بطاقات جديدة، بما يشجع العملاء على الاستفادة من بطاقاتهم في مختلف معاملاتهم اليومية.

وأكدت أن اختيار الرابحين سيتم وفقاً لإجمالي النقاط المكتسبة خلال فترة الحملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين، ويمنحهم فرصاً أكبر للفوز بالتجارب التي تقدمها الحملة.

واختتمت العبدالله تصريحها بالتأكيد على أن بنك بوبيان يواصل تطوير حملاته وبرامجه المخصصة لحاملي بطاقات بوبيان الائتمانية و مسبقة الدفع، من خلال تقديم تجارب مبتكرة تعكس أسلوب حياة العملاء واهتماماتهم، وترسخ مكانة Boubyan Xperience كمظلة للتجارب الحصرية التي تمنح العملاء قيمة حقيقية، وتعزز ارتباطهم بمنتجات البنك والاستفادة منها في حياتهم اليومية.