“زين” احتفلت بتخريج دفعة جديدة من برنامج GROW لتأهيل الخريجين من ذوي الإعاقة للاندماج في العمل

نواف الغربللي وفريق الاشتمال في مجموعة زين مع الخرّيجين المُكرّمين وفريق عمل مبادرة GROW

احتفلت مجموعة زين بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في برنامج GROW للتدريب الميداني المخصص للخريجين الجدد من ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزامها الراسخ ببناء مجتمع أكثر اشتمالا وتمكيناً.

شهد الحفل حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي، والمسؤولين التنفيذيين من مجموعة زين، إلى جانب عدد من مُمثّلي شركاء البرنامج، في تأكيد واضح على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة بفعالية في تمكينهم من دخول سوق العمل والتميز فيه.

وذكرت زين أنها احتفت عبر هذا الحدث بإنجازات خريجي برنامج GROW، الذي يُعد أحد أبرز برامجها المتخصصة في إعداد وتأهيل الكفاءات الشابة من ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل، من خلال توفير تجربة تدريبية ميدانية مدفوعة الأجر امتدت لثلاثة أشهر ركزت على تطوير المهارات العملية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والإدارة، وجمعت بين التدريب والتوجيه المهني واكتساب الخبرات العملية في بيئات العمل الحقيقية.

في الكويت، جاء البرنامج بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، من بينها جامعة الكويت، والجامعة الأسترالية، والجامعة الأمريكية في الكويت، والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة إنجاز الكويت، وأكاديمية CODED.

واستقطب البرنامج هذا العام أكثر من 620 متقدماً على مستوى المجموعة، انضم منهم 20 مشاركاً من الكويت والبحرين والسودان وجنوب السودان إلى رحلة تدريبية وميدانية امتدت لثلاثة أشهر.

في الكويت، توزّع المشاركون على خمسة فرق رئيسية هي إدارة قيمة العملاء، والقنوات، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والعلاقات والشؤون المؤسسية، وضمّت الدفعة مشاركين ذوي إعاقات متنوعة شملت الإعاقات الحركية والبصرية والاختلافات العصبية واضطرابات النطق.

وشمل الشهر الأول من البرنامج تدريباً مكثفاً في مجالات تطوير الفكر المهني، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والمهارات السلوكية، والمهارات التقنية، والثقة بالإعاقة في بيئة العمل، إلى جانب معسكر الابتكار من تقديم مؤسسة إنجاز.

كما تم تخصيص مرشد من ذوي الإعاقة من منتسبي Zain Masters (مجموعة موارد الموظفين (ERG) في الشركة المخصصة للموظفين من ذوي الإعاقة) لكل متدرب طوال فترة البرنامج، بهدف تعزيز الثقة بالإعاقة ودعم ثقافة المناصرة داخل بيئة العمل.

وإلى جانب حصول المشاركين على شهادة البرنامج من زين، حصلوا أيضاً على ست شهادات إضافية من شركاء البرنامج: مؤسسة إنجاز لتمكين الشباب، وأكاديمية CODED للبرمجة، ومنصّة PurpleSpace العالمية للتواصل والتطوير المهني للموظفين من ذوي الإعاقة.

ويعكس البرنامج رؤية زين بأن التقدم الرقمي يجب أن يكون مدفوعا بغاية، وأن يخلق أثرا إيجابيا مستداما، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة مدفوعاً بغايتها المؤسسية “تواصل دائم – حياة أجمل”، حيث يمثل الاشتمال والتنوع وإمكانية الوصول أحد المحاور الرئيسية ضمن هذه الاستراتيجية.

ويشكل برنامج GROW أحد المرتكزات العملية لرؤية WE ABLE 2030، وهي الاستراتيجية الإقليمية الرائدة التي صاغها موظفو زين من ذوي الإعاقة بهدف دمج مفاهيم الاشتمال وإمكانية الوصول في جميع قرارات وممارسات أعمال الشركة، وتسعى هذه الرؤية إلى ترسيخ فرص الدمج والتمكين، وتعزيز القيادة المبنية على البيانات، وإبراز صورة واقعية وعصرية لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في كسر الصور النمطية التقليدية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، تتبنى زين التزاما راسخا ببناء مجتمع أكثر اشتمالا وإنصافا، يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتقدير الإنسان وفق كفاءته وقدراته وإمكاناته الحقيقية، وتوفير بيئة عمل شاملة تحتضن الجميع، وتمنح كل فرد الفرصة لإبراز قدراته والمساهمة بفاعلية في تحقيق النجاح المشترك، فالاشتمال ليس مجرد قيمة مؤسسية، بل مصدر حقيقي للقوة والتميز، وأن تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل يمثل استثمارا في الطاقات والكفاءات التي تثري المنظومة المهنية.

ويتجاوز دعم ذوي الإعاقة مسألة الواجب الأخلاقي والاجتماعي، حيث يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار والإبداع والإنتاجية داخل بيئة العمل، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التنوع والاحترام والإنصاف، حيث تواصل زين العمل على تطوير المبادرات والسياسات التي تضمن بيئة أكثر اشتمالا تمكن جميع الموظفين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للجميع.

وتستهدف زين من رؤية WE ABLE 2030 توسيع نطاق مبادرات زين في مجالات التوظيف والتطوير المهني والتصميم الشامل وخدمة العملاء والابتكار، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن إيجاد منظومة متكاملة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً.

وفي هذا الإطار، أكدت زين أن نجاح برنامج GROW لا يقتصر على تخريج دفعة جديدة من الكفاءات الواعدة، بل يمثل نموذجا عمليا لكيفية تحويل مبادئ الاشتمال إلى نتائج ملموسة وفرص حقيقية للنمو والتطور المهني، وقد نجح البرنامج في ربط الخريجين الموهوبين من ذوي الإعاقة بفرص تدريبية نوعية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة وتعزز جاهزيتهم للانضمام إلى سوق العمل بثقة وكفاءة.

صورة جماعية مع مُمثّلي شركاء النجاح

Freedom to Move – مبادرة تُقدّم حل مبتكر للتنقل داخل المباني

وانتهزت زين هذه الفرصة لإطلاق المرحلة الأولى من الحل المبتكر للتنقل داخل المباني تحت شعار Freedom to Move، والذي يُعد من أوائل الحلول المتخصصة من نوعها المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تطويره من قبل شركة GoodMaps العالمية، وهو التعاون الأول من نوعه للشركة مع مؤسسة في الشرق الأوسط، حيث جرى عرضه في القاعة الرئيسية ضمن هذه الفعالية كمرحلة أولية أولى تمهيدا لدراسة إمكانية توسيع نطاقه مستقبلا في عدد من فروع الشركة.

وأفادت زين أن التطبيق يقدم تجربة تنقل ذكية شاملة تخدم مختلف فئات ذوي الإعاقة، من خلال الإرشاد الصوتي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وخرائط مبسطة تدعم الأشخاص ذوي الاختلافات العصبية، ومسارات خالية من العوائق لمستخدمي الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى التنبيهات بالاهتزاز للأشخاص الصم وضعاف السمع، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى وجهاتهم داخل المبنى بسهولة واستقلالية عبر توجيهات دقيقة خطوة بخطوة، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود زين المستمرة لتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز إمكانية الوصول وتحقيق بيئات أكثر اشتمالا للجميع.

ونفذت زين مؤخرا أول تدقيق استراتيجي شامل للإتاحة الرقمية والسياسات في الكويت، الذي يشمل مراجعة المنصات الرقمية وتجارب العملاء ومحتوى التواصل الرقمي والسياسات الرئيسية للموارد البشرية، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز إمكانية الوصول وضمان تصميم الخدمات والمنتجات والبيئات المهنية بما يلبي احتياجات الجميع منذ البداية.

وتجسد مبادرات زين الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة التزاما راسخا لتمكينهم من فرص التطور المهني والاندماج الفاعل في بيئة العمل، إذ يأتي برنامج GROW ضمن هذا النهج بوصفه أحد المسارات العملية التي تحول مبادئ الاشتمال إلى نتائج ملموسة، إذ يوفر للخريجين الجدد من ذوي الإعاقة برنامجا تدريبيا متخصصا يمتد لثلاثة أشهر، يهدف إلى تنمية مهاراتهم المهنية وصقل قدراتهم وتأهيلهم للانتقال بثقة إلى سوق العمل.

كما تتكامل أنشطة برنامج GROW مع سلسلة من المبادرات النوعية التي أطلقتها زين لتعزيز الإتاحة والتمكين، من بينها شراكتها مع Be My Eyes لدعم المكفوفين وضعاف البصر، ومبادرة The Masters التي منحت موظفي الشركة من ذوي الإعاقة مساحة أوسع للمشاركة في صنع القرار والتعبير عن احتياجاتهم المهنية. وتعكس هذه الجهود المجتمعة رؤية زين في بناء بيئة أكثر اشتمالا، تقوم على إزالة الحواجز وتوسيع فرص المشاركة والإسهام لجميع الفئات.

وتؤكد زين من خلال هذه البرامج أن دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يقتصر على التسهيلات التقنية أو المبادرات المجتمعية، بل يمتد إلى الاستثمار في الكفاءات وبناء المسارات الوظيفية المستدامة، ويعكس برنامج GROW بهذا المعنى انتقال زين من مرحلة الدعم إلى مرحلة التمكين الفعلي، عبر توفير التدريب والتوجيه وفرص النمو المهني ضمن إطار مؤسسي مستدام.