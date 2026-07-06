الويفا: فيفا “تجاوز الخط الأحمر” بتعليق إيقاف بالوغون

بالوغون لاعب أميركا تلقى بطاقة حمراء ضد البوسنة والهرسك

اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الاثنين، أن الاتحاد الدولي (فيفا) “تجاوز الخط الأحمر” بقراره المثير للجدل تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون لمباراة واحدة لمدة عام.

وجاء قرار فيفا الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأميركي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي، المقررة في وقت لاحق من الاثنين.

وقال ويفا في بيان: “قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر”.

وأضاف ويفا في بيانه: “تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها”.

وحذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلا: “كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها”.

وأضاف: “لا تُعد أي بطولة حدثا منفصلا، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثارا إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها”.

ونوه البيان “نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير”.

وكان بالوغون الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، يستعد للغياب عن مواجهة بلجيكا في سياتل بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر مراجعة فيديو الحكم المساعد (في ايه آر)، بسبب دهسه قدم أحد مدافعي البوسنة والهرسك خلال مباراة الدور الـ 32 التي فازت بها الولايات المتحدة (2-0).

وبموجب لوائح فيفا، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى الإيقاف لمباراة واحدة.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواصل مع رئيس فيفا جاني إنفانتينو طالبا منه إعادة النظر في عقوبة بالوغون، كما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو علنا إلى إلغاء البطاقة الحمراء.

وقررت لجنة الانضباط التابعة لفيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدم الاتحاد الدولي بشأنها أي تفسير محدد.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال”: “شكرا لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم كبير!”

من جهته، أبدى المنتخب البلجيكي استغرابه الشديد من القرار، إذ قال مدربه رودي غارسيا “لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو (تموز) أصبح الأول من أبريل (نيسان) في كأس العالم، وأنه يوم كذبة أبريل”.