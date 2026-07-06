كأس العالم 2026: النرويج تتجاوز البرازيل وتتأهل إلى دور الـ8

احتفال لاعب النرويج مع ايرلينج هالاند

تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على نظيره البرازيلي بنتيجة (2 – 1).

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في ولاية نيوجيرسي الأمريكية جاءت المواجهة مفتوحة من الجانبين مع أفضلية نسبية للمنتخب البرازيلي الذي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد عرقلة مدافع النرويج لمهاجم البرازيل كونيا ونفذها برونو جيماريش إلا أن حارس النرويج تصدى لها.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمر الزخم الهجومي من الطرفين في مباراة شهدت العديد من الفرص الخطرة على المرميين قبل أن ينجح نجم النرويج إيرلينج هالاند في تسجيل هدفين الأول في الدقيقة 79 برأسية متقنة والثاني في الدقيقة 90 بتسديدة قوية.

ولم تفلح محاولات المنتخب البرازيلي في العودة إلى اللقاء وتقليص الفارق إلا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء نفذها نيمار دا سيلفا لتنتهي المباراة بفوز النرويج.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب النرويج في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة المكسيك وانجلترا.

يذكر أن منتخب النرويج بلغ دور الـ16 بعد فوزه على كوت ديفوار بنتيجة (2 – 1) فيما تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور ذاته بعد تغلبه على اليابان بالنتيجة نفسها.