بلدية الكويت تطلق غدا حملة نظافة واسعة بعنوان “يد بيد لبيئة نظيفة”

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت عن إطلاق حملة واسعة بعنوان (يد بيد لبيئة نظيفة) غدا الاثنين بدءا من محافظة العاصمة وبقية المحافظات للوقوف على مستوى النظافة من قبل الفرق الميدانية لإدارات النظافة وتستمر طوال شهر يوليو الجاري.

وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الأحد أن فرق إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلديات الست ستكثف من جولاتها التفتيشية للكشف على كافة أعمال خدمات النظافة العامة داخل جميع المناطق السكنية. وأضافت أن الفرق ستقوم بالمتابعة والإشراف المباشر على أعمال النظافة العامة وكذلك أعمال اشغالات الطرق ومدى الالتزام في تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات التنظيف والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن النظافة العامة واشغال الطرق داخل نطاق السكن الخاص والنموذجي.

وبينت أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة وكل ما يتعلق بإزالة أي إعاقة للطرق وتشوه المنظر العام وذلك من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وذكرت أن الحملة تهدف كذلك لتكون بيئة مناطقنا السكنية صحية ومستدامة من خلال تكثيف عملية التفتيش الميدانية المكثفة ورصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.