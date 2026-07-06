إنكلترا تتأهل لربع نهائي مونديال 2026 بعد تغلبها على المكسيك 3 – 2

هاري كين يحتفل بعد إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء

تأهل منتخب إنكلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تغلب على منتخب المكسيك بنتيجة (3 – 2) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين على ملعب (أزتيكا) في مدينة (مكسيكو) ضمن منافسات دور الـ16.

وشهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة إذ منح لاعب الوسط جود بيلينغهام التقدم لمنتخب إنكلترا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ36 قبل أن يعود بعد دقيقتين فقط ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ38.

ونجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر خوليان كينيونيس الذي سجل في الدقيقة الـ42 لينتهي الشوط بتقدم إنجلترا (2-1).

وفي الشوط الثاني تعرض المنتخب الإنكليزي لضربة قوية بعد طرد المدافع جاريل كوانساه في الدقيقة الـ54 إلا أن القائد هاري كين عزز تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

ورد المنتخب المكسيكي بهدف ثان سجله راؤول خيمينيز في الدقيقة الـ69 غير أن المنتخب الإنكليزي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية رغم الضغط المكسيكي المتواصل في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز يواصل منتخب إنكلترا مشواره في البطولة ليضرب موعدا مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي فيما ودع منتخب المكسيك منافسات كأس العالم من دور الـ16.