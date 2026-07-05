وكيل وزارة الدفاع: استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام بمسيرة التطوير المؤسسي

وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح خلال زيارته إلى جناح وزارة الدفاع في معرض "اختار تخصصك صح"

أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في مسيرة التطوير المؤسسي بما ينسجم مع توجهات الوزارة في الاستثمار بالعنصر البشري.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب زيارة قام بها الشيخ عبدالله مشعل الصباح إلى جناح وزارة الدفاع في معرض (اختار تخصصك صح) المقام على أرض المعارض حيث اطلع على مشاركة (الدفاع) التي جمعت الهيئتين العسكرية والمدنية.

وأثنى الشيخ عبدالله الصباح على الجهود المبذولة من فريق وزارة الدفاع في تنظيم الجناح وإبراز فرص العمل المتاحة أمام الخريجين مشيدا بتنوع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص وما يعكسه ذلك من تكامل الجهود الوطنية في دعم الشباب الكويتي وتوجيههم نحو مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

واستمع الوكيل إلى شرح حول الفرص الوظيفية والتخصصات المطلوبة وآلية استقبال المتقدمين والخدمات التعريفية المقدمة للطلبة والخريجين.