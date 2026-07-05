stc تطلق برنامجها الصيفي للشباب

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن إطلاق برنامجها البرنامج الصيفي للشباب من خلالyouth from stc . انطلاقاً من التزامها المستمر بدعم الشباب من خلال توفير فرص ممتعة وعملية تُسهم في تطوير مهاراتهم، وتشجيع الابتكار، والاستثمار في الطاقات و المواهب و تطويرها من خلال حملات توعوية وترفيهية.

بدأ التسجيل في البرنامج الصيفي خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم اختيار 10 شباب للمشاركة في برنامج تدريبي شامل لمدة شهر، ليحظوا بتجربة فريدة من نوعها تشتمل على تجربة التدريب في بيئة عمل احترافية داخل الشركة، تجمع بين ورش عمل تفاعلية، وزيارات ميدانية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية وأنشطة بناء الفريق التي تُثري تجربة المشاركين التعليمية، وتُعزز مهاراتهم المهنية والشخصية.

خلال البرنامج، سيتم تقسيم المشاركين إلى فرق، وسيُطلب منهم تطوير أفكار مبتكرة لمنتج أو خدمة جديدة من شركة الاتصالات الكويتية stc، مما يشجع على التفكير الإبداعي والتعاون وحل المشكلات. في نهاية البرنامج، سيحصل الفريق الفائز على جائزة خاصة، بينما سيتم تقييم الفكرة الفائزة تمهيدًا لتطبيقها رسميًا، وذلك انطلاقًا من التزام الشركة بدعم الأفكار التي يقودها الشباب وتحويل الأفكار الواعدة إلى مبادرات واقعية.

سيستفيد المشاركون أيضًا من منصة تدريبية شاملة توفر الأدوات والموارد والإرشادات اللازمة لاكتساب رؤى قيّمة في قطاع الاتصالات والحلول الرقمية. يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على مجالات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك حلول الاتصال والخدمات الرقمية، مما يُمكّن المشتركين من فهم أفضل للمشهد المتطور للقطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع المشاركين على باقة stc للشباب ، إلى جانب نقاط من برنامج “قطاف”، مما يُثري تجربتهم الشاملة طوال فترة البرنامج.

تعليقًا على إطلاق البرنامج الصيفي، قال أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية stc : “نؤمن في stc بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو استثمار في المستقبل. وسنواصل خلق فرص للشباب في شتى المجالات و التمكين الرقمي من خلال اهتماماتهم ، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد.”

وأضاف النويبت: “صُمم البرنامج الصيفي لتزويد المشاركين بتجربة تعليمية تفاعلية ممتعة تشجع الإبداع والعمل الجماعي والابتكار. ونحن متحمسون بشكل خاص لرؤية المواهب الشبابية يطورون حلولًا من شأنها أن تُسهم في في تطوير خدمات stc، مما يعكس إيماننا بأن الشباب يمتلكون الأفكار والإمكانات اللازمة لتشكيل مستقبل قطاع الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت.”

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من جهود stc الأوسع نطاقًا من خلالyouth from stc والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة والمتجددة لفئة الشباب في الكويت، ومن خلال باقات مخصصة تتضمن الوصول إلى مزايا وتجارب إضافية. تتميز باقات “youth stc” بعروض حصرية تم ابتكارها بالتعاون مع شركاء متخصصين في مختلف القطاعات. و تهدف شركة stc من خلال برامج استراتيجية تركز على الشباب إلى تمكين الجيل القادم بفرص تعزز الإبداع، مع دعم المواهب الوطنية والمساهمة في اقتصاد الكويت ككل.