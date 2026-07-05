فرنسا تتأهل لربع نهائي كأس العالم لتواجه المغرب

اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مبديًا سعادته بالفوز

تأهل منتخب فرنسا اليوم السبت إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، بعد فوزه على باراغواي 1-0 ضمن مباريات دور الـ16.

وأقيمت المباراة على ملعب فيلادلفيا ي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد لفرنسا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70. وتشارك فرنسا في كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخها والثامنة تواليا منذ عام 1998. وتوج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم مرتين عامي 1998 و2018 وكان وصيفا في نسخة قطر 2022 علما بأنه شارك في أول نسخة في أوروغواي عام 1930 واستضاف البطولة عامي 1938 و1998.

ويملك المنتخب الفرنسي سجلا في المونديال يبلغ 74 مباراة فاز في 40 منها وتعادل في 14 وخسر 20، وسجل 137 هدفا مقابل 85 هدفا في مرماه. وتأهل منتخب الديوك إلى مونديال 2026 دون هزيمة بعد فوزه على أوكرانيا 4-0 في باريس في 13 نوفمبر 2025 وسجل قائده كيليان مبابي ثنائية رفع بها رصيده الدولي إلى 54 و55 هدفا وأنهى التصفيات هدافا للفريق بخمسة أهداف. ورفع مبابي رصيده إلى 19 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

في المقابل تشارك باراغواي في كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخها والأولى منذ نسخة جنوب إفريقيا 2010 علما بأن أول مشاركة لها كانت عام 1930. وكان أفضل إنجاز لها بلوغ ربع النهائي في نسخة 2010.

ويبلغ سجل الباراغواي الإجمالي في المونديال 28 مباراة فازت في 7 وتعادلت في 10 وخسرت 11، وسجلت 30 هدفا مقابل 38 هدفا في مرماها.

وتأهلت باراغواي إلى مونديال 2026 بعد احتلال المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية وحققت خلال المشوار فوزين لافتين أحدهما على البرازيل 1-0 والآخر على الأرجنتين 2-1.