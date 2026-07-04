بنك برقان يتوّج الفائز في السحب نصف السنوي لحساب كنز بجائزة قيمتها 500 ألف دينار كويتي

نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان محمد الياسين

أعلن بنك برقان عن تتويج السيد/ عبدالله عبدالمحسن عيسى الدهيش بالجائزة نصف السنوية الكبرى لحساب كنز، والبالغة قيمتها 500,000 دينار كويتي، كما أعلن عن فوز 20 عميلاً في السحب الشهري، حصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2,000 دينار كويتي.

وأُجري السحب في المقر الرئيسي لبنك برقان وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وبحضور مدققين داخليين وخارجيين، والإدارة العليا في البنك، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام. كما بُثّت مجريات السحب مباشرةً عبر القناة الرسمية لبنك برقان على منصة YouTube وعبر شاشات فروع البنك، بما أتاح للعملاء والجمهور متابعته بكل وضوح ومصداقية.

الإعلامي عبدالله مال الله يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى في السحب نصف السنوي لحساب كنز بقيمة 500 ألف دينار

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ محمد الياسين، نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، قائلاً: “يُسعدنا أن نبارك للفائز المحظوظ السيد/ عبدالله عبدالمحسن عيسى الدهيش الذي كان له من الكنز نصيب بالجائزة نصف السنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي، كما نهنئ الـ 20 فائزاً في السحب الشهري. وأضاف: “يجسّد حساب كنز التزام بنك برقان بتقديم تجربة مصرفية تثري رحلة عملائنا وتكافئ ولاءهم، من خلال منحهم فرصاً مستمرة للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام وتشجيعهم على تبني عادات مالية سليمة”.

وتابع الياسين: “نواصل في بنك برقان تطوير حلول ادخارية تمنح عملاءنا قيمة حقيقية، ويأتي حساب كنز في مقدمتها، إذ يجمع بين تشجيع ثقافة الادخار وإتاحة فرص مستمرة للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام، بما في ذلك الجائزة نصف السنوية الكبرى البالغة 500,000 دينار كويتي. ويعكس ذلك التزامنا بتمكين عملائنا من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً، انسجاماً مع أهداف حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والرامية إلى تعزيز الثقافة والوعي المالي، بما يرسخ مكانة بنك برقان كشريك مصرفي موثوق يضع احتياجات عملائه وتطلعاتهم المالية في صميم أولوياته”.

فريق بنك برقان في لقطة جماعية بعد الإعلان عن اسماء الفائزين

وحرص بنك برقان على أن تمتد فعاليات حساب كنز إلى ما هو أبعد من السحوبات، من خلال تنظيم مسابقات تفاعلية عبر منصاته الرقمية، ومسابقات أخرى بالتعاون مع صناع المحتوى “بدقيقة” في مول العاصمة، إلى جانب عرض مجريات السحب عبر شاشات الفروع وبثه المباشر عبر قناة البنك الرسمية على YouTube مع الإعلامي عبدالله مال الله، بما عزز تفاعل العملاء مع الحدث، وأتاح لشريحة أكبر من المجتمع متابعة السحب والمشاركة في أجوائه.

ويواصل حساب كنز مكافأة عملائه عبر سحوبات شهرية ونصف سنوية وجوائز نقدية مجزية على مدار العام، وصولاً إلى السحب السنوي على الجائزة الكبرى البالغة1,500,000 دينار كويتي، بما يعكس التزام بنك برقان بتقديم قيمة مضافة لعملائه، وتعزيز ثقافة الادخار من خلال تجربة مصرفية متكاملة تمنحهم فرصاً أكبر للفوز كلما زادت مدخراتهم.

السحوبات أجريت وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة وبحضور مدققين داخليين وخارجيين وأعضاء من الإدارة العليا في البنك

ويتميز حساب كنز بمرونته، إذ يتيح للعملاء فتح الحساب بالدينار الكويتي أو بإحدى العملات الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، بما يوفر خيارات أوسع للراغبين في تنمية مدخراتهم والاستفادة من فرص الفوز بالجوائز النقدية المجزية التي يقدمها الحساب على مدار العام.

وللدخول في سحوبات حساب كنز، يتعيّن على العملاء فتح الحساب بإيداع حد أدنى قدره200 دينار كويتي أو ما يعادله بإحدى العملات المعتمدة. وكلما زادت قيمة الإيداعات، زادت فرص الفوز، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 25 ديناراً كويتي يتم إيداعها في الحساب.

كتابة اسم الفائز على شيك بقيمة 500 ألف دينار

ولمعرفة المزيد حول مواعيد السحوبات المقبلة أو كيفية فتح حساب كنز، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع لبنك برقان، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1804080، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.