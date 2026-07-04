كأس العالم 2026: المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على كندا 3-0

احتفال عز الدين اوناحي بهدفه بشباك كندا

تأهل منتخب المغرب لكرة القدم اليوم السبت إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الدور الـ 16 لمنافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي بداية اللقاء دخل صاحب الأرض والجمهور منتخب كندا بضغط كبير باحثا عن هدف التقدم مبكرا لكن الحارس المغربي ياسين بونو تصدى لعدة هجمات حقيقية ليساهم بسحب الضغط من زملائه ويحافظ على شباكه دون تلقي أي أهداف لينتهي الشوط الأول مع أفضلية واضحة للمنتخب الكندي.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبعد لعبة متفق عليها لم يمهل المغاربة خصمهم عندما مرر أشرف حكيمي تمريرة من كرة حرة لزميله عز الدين اوناحي ليسددها قوية من اعتاب منطقة الجزاء بالشباك الكندية معلنا تقدم المغرب بالدقيقة 50 ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 82.

وفي الدقيقة 98 من الوقت بدل الضائع سجل المهاجم المغربي سفيان رحيمي الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة منظمة وبهذا الانتصار بلغ منتخب المغرب الدور ربع النهائي مع انتظار الفائز من مواجهة غدا الأحد والتي تجمع منتخب فرنسا مع منتخب باراغواي.