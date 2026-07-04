بنك الخليج يحصد جائزتي "الابتكار في الفروع" و"منتج جيل z"

في إنجاز جديد يعكس ريادته في القطاع المصرفي الكويتي، أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزتين مرموقتين على مستوى الكويت، ضمن جوائز Asian Banking & Finance Retail Banking لعام 2026، هما جائزتي “الابتكار في الفروع” و” منتج جيل z”، ليؤكد مكانته كأحد أبرز البنوك التي تجمع بين الابتكار والاستدامة ودعم الشباب.

وتأتي جائزة الابتكار في الفروع تتويجاً لجهود بنك الخليج في تحويل فروعه إلى فروع مستدامة وصديقة للبيئة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وتواكب تطلعات المستقبل، في إطار خطة شملت الكثير من شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت. كما تؤكد الجائزة أن الابتكار بالنسبة لبنك الخليج ليس خياراً، بل أسلوب حياة يترجم في كل تفاصيل عملياته وخدماته.

وتتميز الفروع الجديدة بتصميم حديث يدمج بين الراحة وسهولة الاستخدام، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال اعتماد الطاقة النظيفة، تقليل استهلاك الورق، وتوفير مساحات صديقة للبيئة. مما يعكس التزام بنك الخليج بتطوير تجربة عملائه، حيث أصبحت زيارة الفروع رحلة سهلة وممتعة نحو الغد، بفضل الخدمات الرقمية المتكاملة التي تتيح إنجاز المعاملات بسرعة ومرونة.

أما جائزة “منتج جيل زد”، فقد جاءت تقديراً لنجاح البنك في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تستهدف الشباب، وفي مقدمتها حساب red وبطاقة red plus مسبقة الدفع، مما يتيح لهذه الشريحة الهامة، إمكانية الحصول على عروض وخصومات حصرية، تساعدهم على إدارة مصاريفهم بذكاء.

ويوفر بنك الخليج للشاب حساب red، وهو حساب توفير مخصص للطلبة والشباب من سن 15 إلى 25 عاماً، يتميز بعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب، مع بطاقة red Plus مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء الشباب 5,000 نقطة ترحيبية عند تحويل مكافأة الطالب، يمكنهم الاستفادة منها عبر برنامج «نقاط الخليج» إلى جانب قسيمة وقود من محطة «أولى» بقيمة 50 ديناراً كويتياً للمنضمين الجدد، فضلاً عن حزمة من المزايا الحصرية، تشمل خصماً بنسبة 50% على تذاكر السينما يومياً، وخصومات في مطاعم ومتاجر مختارة.

يعكس هذا التقدير الدولي التزام بنك الخليج الدائم بالابتكار ودعم الشباب، ويؤكد أن استراتيجيته تضع جيل زد في قلب الرؤية المستقبلية. البنك يسعى إلى تمكينهم من تحقيق طموحاتهم ليكونوا دائماً في المقدمة، مع الحرص على أن تكون الفروع الجديدة نموذجاً للاستدامة والابتكار.

يذكر أن مؤسسة Asian Banking & Finance تأسست عام 2006 في سنغافورة، وتُعتبر منصة متخصصة في متابعة القطاع المصرفي والمالي في آسيا. تنظم المؤسسة سنوياً برامج جوائز مرموقة تشمل الابتكار، التكنولوجيا، الإدارة، والتميز في الخدمات المصرفية وهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على البنوك الرائدة التي تُحدث نقلة نوعية في الصناعة المصرفية.