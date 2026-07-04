وزارة التربية تستأنف 27 ناديا مدرسيا مسائيا للبنين والبنات اعتبارا من يوم غد الأحد

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت ممثلة بالإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة عن استئناف العمل في 27 ناديا مدرسيا مسائيا للبنين والبنات اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استثمار أوقات فراغ المتعلمين في أنشطة تربوية متنوعة توفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تسهم في تنمية قدراتهم العقلية والبدنية والاجتماعية.

وذكرت أن التسجيل في الأندية الصيفية سيكون متاحا اعتبارا من يوم غد الأحد إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية من خلال حساب المتعلم في منصة (تيمز) أو حضوريا في مقر النادي ويستمر التسجيل حتى نهاية البرنامج في 31 أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن الأنشطة تقام من الأحد حتى الخميس خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء بما يتيح مرونة أكبر للمتعلمين وأولياء الأمور في التسجيل واختيار البرامج والأنشطة المناسبة مبينة أن الأندية المدرسية موزعة على 27 مقرا في مختلف المناطق التعليمية إضافة إلى برامج متخصصة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت الوزارة أن نسخة هذا العام تشهد ولأول مرة افتتاح أندية جديدة متخصصة بالنشاط الكشفي في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في الحركة الكشفية وغرس قيم الانضباط والاعتماد على النفس والعمل التطوعي وروح الفريق لدى المتعلمين فضلا عن تنمية مهارات القيادة والتخطيط وتحمل المسؤولية بما يعزز الدور التربوي للحركة الكشفية باعتبارها إحدى الركائز المهمة في بناء شخصية المتعلم.

وأضافت أن إدراج الأندية الكشفية الجديدة يأتي في إطار تطوير برامج الأنشطة الطلابية وتوسيع خياراتها بما يواكب توجهات الوزارة نحو تنويع الأنشطة المقدمة للمتعلمين وإتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة منهم لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية قدراتهم في مجالات تربوية متنوعة مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للبرنامج الصيفي لهذا العام.

وأفادت الوزارة أن الأندية الصيفية المدرسية تستهدف متعلمي التعليم العام والخاص والديني والنوعي من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية مبينة أن جميع الأنشطة تقدم مجانا بإشراف كوادر تربوية ومدربين متخصصين وفق برامج أعدت بعناية لتواكب ميول المتعلم وتسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والحياتية.

وأكدت أن هذه الأندية تمثل أحد أبرز البرامج التربوية التي تحرص على تنفيذها سنويا لما لها من دور في تعزيز التعلم المستمر واستثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل الجماعي والإبداع وإتاحة المجال أمام المتعلمين لاكتشاف إمكاناتهم وتطوير مواهبهم في بيئة تربوية آمنة ومحفزة بما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنه ومجتمعه.