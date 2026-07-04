مساعدات الكويت الإنسانية .. ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع الاغاثية والوصول إلى آلاف المحتاجين

"النوري الخيرية" تضع حجر الأساس لقرية الإحسان المخصصة للأرامل والأيتام في قرغيزستان

تجسيدا لالتزام أخلاقي مسؤول في مد يد العون للمجتمعات المتضررة والمناطق المنكوبة حول العالم تواصل دولة الكويت ترسيخ مكانتها العالمية كرائدة للعمل الإنساني عبر مبادرات مستدامة تتجاوز حدود الدعم الإغاثي التقليدي المؤقت إلى آفاق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.

وفي ظل الأزمات الإنسانية المتصاعدة في عدد من بقاع العالم ركزت الجهود الكويتية على مسارات حيوية تكمل بعضها البعض في مسعى لصون الكرامة البشرية وتنفيذ مشاريع تقوم على بناء الشراكات وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من الاعتماد على الذات بما يعزز الأثر الإنساني للعمل الخيري الكويتي ويجسد حضوره الفاعل في دعم جهود التنمية على المستوى الدولي.

وسجلت الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية هذا الأسبوع حضورا ميدانيا بارزا في عدد من المناطق المنكوبة والفقيرة من خلال تركيز جهودها الإغاثية على حزمة من المشاريع الحيوية التي استهدفت مباشرة سد الاحتياجات الأساسية لآلاف المستفيدين حيث تصدرت مبادرات التعليم والتمكين والأمن المائي والغذائي والرعاية الصحية والإسكان المشهد الإنساني الكويتي الخارجي.

“تنمية الخيرية” توقع اتفاقية تعاون مع صندوق “تمكين القدس” لدعم مشاريع تعليمية وتمكينية بمدينة القدس

وفي هذا الصدد وقعت (جمعية تنمية الخيرية) اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس بقيمة مليون دولار لتنفيذ مشاريع نوعية في مجالي التعليم والتمكين بمدينة القدس على مدى 5 سنوات وذلك على هامش مشاركتها في الورشة الدولية الثانية للاستثمار التنموي في القدس التي عقدت مؤخرا بمدينة إسطنبول.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الخيرية الدكتور ناصر العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ مشاريع تعليمية وتمكينية مستدامة تسهم في دعم أبناء القدس وتعزيز فرص التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من إيمان الجمعية بأهمية الاستثمار في الإنسان.

وأضاف العجمي أن مشاركة الجمعية في الورشة الدولية أتاحت فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات التنموية والجهات المانحة وبحث آفاق التعاون بما يسهم في تطوير التدخلات الإنسانية وتحقيق أثر مستدام في مدينة القدس.

وأكد مضي الجمعية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية وإطلاق مبادرات نوعية تدعم التنمية المستدامة وترسخ حضور العمل الخيري الكويتي كشريك فاعل في دعم القضايا الإنسانية والتنموية.

“نماء الخيرية” نفذت مشروع حفر 10 آبار مياه يستفيد منه اكثر من 3500 شخص في الهند

وفي الهند نفذت (نماء الخيرية) التابعة لجمعية (الإصلاح الاجتماعي) مشروع حفر 10 آبار مياه وفرت من خلالها المياه النظيفة لأكثر من 3500 مستفيد ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا.

وقال مدير إدارة التسويق في (نماء الخيرية) إبراهيم الصانع في تصريح ل(كونا) إن مشاريع حفر الآبار تعد من المبادرات التنموية المستدامة التي تترك أثرا طويل الأمد في حياة المستفيدين وتسهم في حماية الصحة العامة وتحسين الظروف المعيشية.

وأضاف الصانع أن المشروع وفر مصدرا آمنا ودائما للمياه للأسر المستفيدة وخفف معاناتها في الحصول على المياه كما انعكس إيجابا على التعليم والإنتاج والاستقرار المعيشي داخل المجتمعات المحلية.

وأكد أن (نماء الخيرية) مستمرة في التوسع بتنفيذ مشاريع المياه والتنمية المستدامة في عدد من الدول بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجا ويحقق أثرا إنسانيا يمتد لسنوات طويلة.

وفي الإطار أيضا وزعت (نماء الخيرية) 750 سلة غذائية في مالي استفاد منه 2250 شخصا ضمن برامجها الإغاثية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وقال مدير إدارة العمليات والتمكين في (نماء الخيرية) خليفة القبندي ل(كونا) إن المشروع يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الدول التي تواجه تحديات إنسانية واقتصادية مشيرا إلى أن مالي تعاني ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الأمن الغذائي نتيجة التغيرات المناخية والنزوح في بعض المناطق.

وأوضح القبندي أن توزيع السلال الغذائية نفذ وفق خطة ميدانية وبالتنسيق مع الشركاء المحليين بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية مبينا أن السلال تضمنت مواد غذائية أساسية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

وأضاف أن استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في مالي يستدعي مواصلة التدخلات الإغاثية والتنموية مؤكدا أن (نماء الخيرية) تنفذ برامجها وفق رؤية تجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والمشاريع ذات الأثر المستدام لتحسين جودة حياة المجتمعات المستفيدة.

وثمن القبندي دعم المحسنين في دولة الكويت مؤكدا أن مساهماتهم تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع الإنسانية والوصول إلى آلاف المحتاجين مجددا التزام نماء الخيرية بمواصلة برامجها الإغاثية والتنموية في الدول الأكثر احتياجا. وعلى صعيد متصل دشنت (نماء الخيرية) وضع حجر الأساس لمشروع قرية (القطوف الدانية) السكنية في مديرية (موزع) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في عامها ال11 على التوالي.

وأوضحت (نماء الخيرية) في بيان أن القرية تتكون من 30 وحدة سكنية تشمل كل وحدة منها غرفتين ومطبخا وفناء وحماما ومجهزة بمستلزمات معيشية إضافة إلى مسجد وبئر سطحية وخدمات مساندة تشمل بوابة القرية وأعمال التشجير والصرف الصحي وإنارة الشوارع والممرات ورصف وتسوية الشوارع.

وأشاد وكيل محافظة (تعز) محمد الصنوي في تصريح صحفي بالدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الكويت عبر (نماء الخيرية) مؤكدا أنه يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في التخفيف من معاناة الأسر المستفيدة وتوفير بيئة سكنية آمنة كخطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه قال رئيس قطاع التنمية والإغاثة في (نماء الخيرية) خالد الشامري في تصريح صحفي إن مشروع قرية (القطوف الدانية) يأتي ضمن جهودها لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة توفر السكن الكريم للأسر الأكثر احتياجا وتعزز استقرارها.

وأضاف أن المشروع يعكس حرص الجمعية على تنفيذ مشاريع طويلة الأثر وفق احتياجات المجتمعات وبالتعاون مع شركائها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع الجهات الحكومية والأهلية في اليمن.

وأوضح أن المشروع يأتي أيضا ضمن جهود (نماء الخيرية) لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في توفير المسكن الآمن وتحسين استقرار الأسر الأكثر احتياجا مجددا التزام الجمعية بمواصلة تنفيذ المشاريع السكنية والتنموية والإغاثية.

وأضاف أن (نماء الخيرية) تواصل تنفيذ برامجها التنموية في عدد من الدول بالتعاون مع شركائها الميدانيين وفق رؤية تستند إلى دراسة الاحتياجات الفعلية للمجتمعات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل أثر ممكن من المشاريع المنفذة.

وأعرب عن الشكر والتقدير للمتبرعين والداعمين في الكويت الذين كان لعطائهم الدور الأكبر في تحويل هذه المشاريع إلى واقع يلامس حياة المستفيدين.

بدوره ثمن مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في (تعز) فؤاد الفقيه التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها (نماء الخيرية) ودولة الكويت مبينا أن مشروع قرية (القطوف الدانية) يمثل نموذجا نوعيا للمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وفي قرغيزستان وضعت (جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية) حجر الأساس لقرية (الإحسان) المخصصة للأرامل والأيتام والتي تضم أكثر من 50 منزلا إلى جانب مرافق تعليمية وصحية ودينية وتجارية ضمن مشروع تنموي متكامل يستهدف توفير بيئة مستقرة للأسر المستفيدة.

وقال مدير قطاع الموارد والإعلام بالجمعية عبداللطيف الدواس ل(كونا) إن المشروع يجسد توجه الجمعية نحو تنفيذ قرى تنموية متكاملة توفر السكن والتعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي بما يعزز استقرار الأسر وقدرتها على الاعتماد على الذات.

وأضاف الدواس أن الجولة الميدانية شملت أيضا وضع حجر الأساس لدار لرعاية المسنين ومستشفى متكامل ومشاغل للخياطة في قرية (الأمل) إلى جانب افتتاح عدد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات المستفيدة.

وأشار إلى أن الجمعية حظيت خلال الزيارة بتكريمين رسميين من الجهات الحكومية في قرغيزستان تقديرا لمشاريعها الإنسانية والتنموية وهو ما يعكس الثقة الدولية التي يحظى بها العمل الخيري الكويتي وأثره المستدام.

“عطاء الانساني” تنفذ مشروعا لعلاج سوء التغذية بين الأطفال اللاجئين السودانيين

وفي تشاد نفذت (جمعية عطاء للعمل الإنساني) بدعم من المحسنين مشروعا لعلاج سوء التغذية بين الأطفال اللاجئين السودانيين في مخيمات اللجوء استفاد منه أكثر من 10 آلاف طفل وأسرهم ضمن جهودها الإغاثية لدعم الفئات الأكثر تضررا.

وقال مدير عام الجمعية المحامي عمر الشقراء ل(كونا) إن المشروع جاء استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون وشمل توفير الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية الأساسية للأطفال والأسر المستفيدة.

وأضاف الشقراء أن المشروع أسهم في تحسين الوضع الصحي للأطفال والحد من مضاعفات سوء التغذية كما يمثل أحد التدخلات الإنسانية التي تستهدف إنقاذ الفئات الأكثر ضعفا وتخفيف معاناتها.

وأكد استمرار الجمعية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والصحية بالشراكة مع الجهات الداعمة والمحسنين بما يسهم في حماية الأطفال وتعزيز الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في مناطق الأزمات.