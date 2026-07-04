سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الأمريكي بالذكرى الـ250 لاستقلال بلاده

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب – رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والخمسين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومؤكدا سموه حفظه الله الحرص الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب – رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والخمسين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وراجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.